AtlasVPN, non solo privacy: scopri come protegge la tua e-mail

Le VPN sono strumenti ottimi in diversi contesti e, al giorno d'oggi, sono ormai utilizzate da una vasta fetta di popolazione.

Al di là della protezione della privacy, infatti, vi è anche la possibilità di sfruttare un indirizzo IP diverso dal proprio per accedere a contenuti e piattaforme altrimenti inaccessibili, anche risparmiando denaro su eventuali acquisti.

Va poi tenuto conto che, a patto di scegliere un provider tra i migliori del settore, è poi possibile anche ottenere ulteriori vantaggi.

AtlasVPN, per esempio, si conferma sotto questo punto di vista una delle scelte più azzeccate. Questa, infatti, propone uno strumento di protezione e-mail alquanto insolito per una VPN.

AtlasVPN non protegge solo la tua privacy: ecco come sfruttare questo strumento al meglio

Lo strumento di protezione della posta elettronica proposto da AtlasVPN permette di evitare le tante minacce che possono interessare l'ambito e-mail.

In questo ambiente, infatti, non sono rari i casi di phishing o altre forme di attacco. Avere a disposizione un'utility apposita, dunque, può aiutare senza ombra di dubbio ad evitare allegati sospetti o link che indirizzano verso siti pericolosi.

Nonostante ciò, non va dimenticato come AtlasVPN sia uno strumento utile a 360 gradi. Stiamo infatti parlando di una Virtual Private Network che può vantare 750 server sparsi in tutto il mondo, per un'infrastruttura in grado di garantire non solo sicurezza ma anche prestazioni elevate.

Sempre in ottica cybersecurity, il provider adotta il protocollo WireGuard, uno dei più avanzati sistemi di protezione attualmente in circolazione.

La possibilità di utilizzare un singolo account su un numero illimitato di dispositivi rappresenta un ulteriore vantaggio. L'adblocker integrato, così come l'assistenza (attiva 24 ore su 24) delineano un servizio capace di spiccare tra i tanti competitor presenti sul mercato.

E per quanto riguarda i costi?

Grazie all'attuale promozione AtlasVPN può essere considerata una piattaforma alquanto conveniente.

Si parla dell'83% di sconto sul piano biennale, a cui si aggiungono anche 3 mesi aggiuntivi gratis. Ciò comporta la possibilità di aggiudicarsi una delle migliori VPN sul mercato per appena 1,82 dollari al mese.

