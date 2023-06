AtlasVPN: naviga in sicurezza e risparmia l'85%

Diversi sono i servizi VPN che è possibile trovare in offerta in rete, ma solo AtlasVPN offre uno sconto così conveniente che vi consente di navigare in sicurezza per ben 2 anni a soli 1,71€ al mese, offrendovi anche 3 mesi aggiuntivi in omaggio e risparmiando l'85%!

AtlasVPN è un servizio che non ha nulla da invidiare a quelli più diffusi e include tutti gli strumenti necessari per assicurare una protezione adeguata, tenendo al sicuro le vostre informazioni. È ottimizzato per lo streaming e assicura il massimo della velocità, senza rinunciare alla privacy.

AtlasVPN: la VPN completa che non rinuncia alla velocità

AtlasVPN non mette alcun limite alla velocità che potete raggiungere nella navigazione online. Grazie ai server ottimizzati per lo streaming, potete cifrare in sicurezza in vostri dati senza il compromesso del buffering o di tempi di caricamento lunghi.

Tutto questo usufruendo comunque di una sicurezza di alto livello. La VPN codifica le informazioni sulle vostre attività, in modo che altri enti, come gli ISP, possano leggerle rilevandone il traffico proveniente dai vari servizi. Ciò contribuisce ad aumentare ulteriormente la velocità.

AtlasVPN usa la crittografia AES a 256-bit, insieme ad altri standard come ChaCha20 e IPSec/IKEv2, oltre ai tunnel di WireGuard. Avrete anche a disposizione un utile servizio il monitoraggio sulle violazioni, che vi avviserà nel caso in cui i vostri dati personali sono stati esposti, in modo che sia possibile intervenire tempestivamente. Include inoltre un blocco integrato per i siti malevoli, che possono contenere malware, attacchi di tipo phishing o altri virus.

La fruizione dei siti sarà fluida e pulita con l'adblocker incluso, e la protezione si estende anche per la posta elettronica. Tutto questo mantenendo una velocità davvero elevata, anche grazie agli oltre 1000 server, che consentono agevolmente di connettersi come se vi trovaste in un'altra posizione.

AtlasVPN permette anche di condividere in sicurezza file con altri utenti attraverso il P2P e non raccoglie informazioni da parte degli utenti sull'utilizzo del servizio. Approfittate ora dell'offerta per avere un'ottima VPN a un prezzo davvero stracciato!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.