AtlasVPN: la VPN pensata per lo streaming in sconto dell'85%

È possibile utilizzare una VPN senza rallentare la velocità durante la fruizione di contenuti multimediali in streaming, anche ad alta risoluzione? La risposta è si! Ed è AtlasVPN, un servizio dotato di server specificatamente ottimizzati per mantenere una velocità elevata anche durante la visione di film, video o qualsiasi altro contenuto. Questa è anche l'occasione buona per navigare in anonimato a un prezzo notevolmente ridotto, grazie allo sconto dell'85%.

A soli 1,71€ al mese, AtlasVPN offre questo, insieme a una sicurezza veramente solida.

AtlasVPN: navigate in anonimato senza rinunciare alle prestazioni

Con AtlasVPN sarete in grado di guardare contenuti in streaming ad alta risoluzione grazie ai server ad alte prestazioni. Ciascuno di essi è concepito per garantire la massima velocità, riducendo al minimo fenomeni che possono causare rallentamenti o buffer. Anche per questo motivo, la larghezza di banda offerta non ha alcun limite, in modo da poter estrarre sempre il massimo da qualsiasi connessione.

Anche la sicurezza è di alto livello, grazie alla criptazione AES a 256-bit e ChaCha20, insieme a IPSec/IKEv2 e tunnel realizzati da WireGuard. È anche incluso un blocco per i malware, in grado di prevenire l'accesso a siti noti che diffondono virus, attacchi phishing e altre tipologie di contenuti dannosi. Il monitoraggio per la violazione dei dati vi avverte inoltre se una delle vostre informazioni è stata compromessa, grazie a dei sistemi di rilevamento in grado di setacciare i dati su internet.

AtlasVPN consente di condividere al massimo della velocità anche file con altri utenti, grazie al P2P, in totale sicurezza e senza restrizioni. La rete vanta oltre 1000 server ad alta velocità, con cui è possibile facilmente connettersi in automatico. Ci penserà la VPN a selezionare quello più veloce per voi, in base alla posizione, alla velocità di download e alla latenza, in modo da garantire sempre le prestazioni migliori con la vostra rete.

Approfittate ora dell'offerta e navigate in anonimato a un prezzo ridotto!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.