AtlasVPN ancora in sconto dell'85%. Approfittatene ora!

AtlasVPN è ancora in promozione a un prezzo scontato dell'85%. Approfittatene per acquistare a soli 1,71€ al mese un abbonamento di due anni, con 3 mesi aggiuntivi in omaggio! Tra i motivi principali nell'utilizzare una VPN c'è sicuramente quello di voler mantenere privati i propri dati di navigazione. Ma i vantaggi non si fermano chiaramente qui, dato che è possibile fruire di contenuti multimediali senza limiti regionali o navigare più velocemente grazie al blocco degli annunci.

AtlasVPN è pensata per offrire il massimo della velocità in streaming, garantendo una navigazione fluida. È perfetta per sfruttare al massimo qualsiasi tipologia di connessione, che siate su PC o smartphone.

AtlasVPN: la VPN ideale per lo streaming multimediale

Se guardate solitamente dei contenuti in streaming, AtlasVPN è sicuramente il servizio da scegliere. I suoi server sono infatti ottimizzati per le attività multimediali, eliminando qualsiasi fattore che possa limitare le prestazioni. Al tempo stesso, potrete cifrare il traffico di navigazione mantenendo private le vostre informazioni, in modo che queste non vengano collezionate da terzi, come solitamente viene fatto dagli ISP.

La sicurezza non passa ovviamente in secondo piano: vengono infatti utilizzati gli standard più in uso, come AES 256-bit, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, con tunnel realizzati da WireGuard. Non manca un blocco integrato per malware e siti malevoli che possono diffondere virus, o contengono altri tipi di attacchi, come phishing o altro. Il servizio per il monitoraggio delle violazioni effettuerà invece una scansione della rete, notificandovi possibili violazioni delle vostre informazioni personali.

Con AtlasVPN potrete sempre sfruttare il massimo dalla vostra connessione, grazie a più di 1000 server sparsi per tutto il globo. La connessione è molto rapida, il servizio assegna infatti in automatico il server più adatto in base alla posizione, alla distanza e alla velocità. È inoltre possibile condividere file con un contatto o gruppi di persone in totale sicurezza, attraverso l'uso del P2P.

Sfruttate ora lo sconto offerto da Atlas e navigate in anonimato anche in vacanza.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.