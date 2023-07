AtlasVPN: 85% di sconto per 2 anni, ecco la maxi offerta estiva

AtlasVPN ti regala la tranquillità di connetterti in modo sicuro quando sei in vacanza, sia in Italia che all'estero. Fai acquisti online in tutta sicurezza, naviga sul web proteggendo la tua privacy, accedi in ai tuoi contenuti preferiti ovunque ti trovi.

In queste ore l'offerta estiva di AtlasVPN sconta il piano biennale dell'85%, facendoti risparmiare qualcosa come 256 euro. Conti alla mano, per il servizio VPN paghi appena 1,71 euro al mese per i primi due anni, per poi beneficiare di ulteriori3 mesi gratuiti.

AtlasVPN: il piano di 2 anni in sconto dell'85%

A differenza di altri servizi concorrenti, AtlasVPN cura in maniera maniacale la velocità di connessione, offrendoti un'esperienza godibile e senza interruzioni. Beneficia di un live streaming alla massima velocità, senza più buffering o altri problemi analoghi.

Un altro punto di forza di AtlasVPN è il Data Breach Monitor, uno strumento di monitoraggio che ti informa su eventuali violazioni dei dati personali. Non sono tante le VPN disponibili sul mercato che offrono un servizio così importante per la privacy dei loro clienti.

Restando in tema di sicurezza, segnaliamo la presenza della funzionalità Kill Switch di rete. AtlasVPN interrompe in automatico le tue attività online qualora la connessione VPN diventi instabile.

Un ulteriore elemento distintivo di questa VPN è l'integrazione di SafeBrowse. Si tratta di uno strumento che blocca l'accesso ai siti web potenzialmente pericolosi. Sfrutta tale caratteristica per evitare di navigare su siti che potrebbero tentare di estorcere i tuoi dati sensibili.

Approfitta dell'offerta estiva di AtlasVPN per ottenere un risparmio di oltre 250 euro in due anni e beneficiare di ulteriori 3 mesi gratuiti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.