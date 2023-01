AtlasVPN: 2 anni a meno di 2 euro al mese con la nuova offerta

AtlasVPN è un servizio di rete virtuale privata che ti permette di avere accesso a internet e privacy più sicura: oggi, con la nuova offerta a tempo limitatissimo, puoi avere un piano biennale a soli 1,81 euro al mese. Puoi provarla per 30 giorni e poi decidere se sfruttare la garanzia di rimborso integrale sul tuo abbonamento.

AtlasVPN: la VPN illimitata e super sicura

AtlasVPN è una VPN che ti garantisce una crittografia del traffico sul web di livello superiore proteggendoti dai criminali informatici con tunnel WireGuard e tecnologie AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2. Blocchi i malware, i siti web che presentano contenuti dannosi o che diffondono virus.

Compatibile con tutte le principali piattaforme, come Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV, AtlasVPN ti offre i server più veloci al mondo permettendoti di scegliere tra oltre 750 posizioni ad alta velocità. In questo modo puoi sfruttare le piattaforme di streaming senza intoppi, anche in 4K, e non hai alcun limite di larghezza di banda andando anche oltre lo "strozzamento" degli ISP.

Per qualsiasi cosa avrai comunque un supporto da parte dell'assistenza tecnica 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Non ti rimane che approfittare subito dell'offerta, provarla per un mesetto e poi decidere se proseguire o richiedere il rimborso integrale.

