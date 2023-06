Atlas VPN torna con un'offerta estiva: 85% di sconto e 3 mesi gratis

Sta tornando l'estate e con il caldo tornano anche le migliori offerte: questa volta tocca ad Atlas VPN, una delle più note reti virtuali private ricche di funzionalità dedicate a tutti coloro che navigano la rete quotidianamente e vogliono mantenere alto il proprio livello di privacy e sicurezza. Questa nuova promozione Atlas VPN ti permetterà di ottenere un ottimo sconto dell'85% sul piano VPN 2 anni, che include tre mesi aggiuntivi gratis. Il prezzo? È di soli 1,71 euro al mese, meno di un caffè al giorno.

Perché scegliere Atlas VPN? Panoramica sulle funzionalità

Oltre allo sconto, per quale motivo dovresti scegliere Atlas VPN per navigare online in tutta sicurezza? La risposta sono gli ottimi vantaggi che fornisce a tutti i propri utenti. Ecco una panoramica delle funzionalità a cui potrai accedere:

Streaming senza intoppi grazie a server ottimizzati e nessun limite di larghezza di banda , per preservare la tua velocità di connessione;

, per preservare la tua velocità di connessione; Crittografia : proteggiti con AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard, blocca i malware e tutti i tentativi di phishing e affidati al monitoraggio delle violazioni dati fornito da Atlas per verificare se le tue informazioni sono state esposte online;

: proteggiti con AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2 e con i tunnel realizzati da WireGuard, blocca i malware e tutti i tentativi di phishing e affidati al monitoraggio delle violazioni dati fornito da Atlas per verificare se le tue informazioni sono state esposte online; Oltre 1.000 server dalla velocità fulminea , condivisione P2P sicura e affidabile senza restrizioni e rilevatore di posizioni che seleziona automaticamente il server ideale per te in base a distanza, velocità di download e latenza;

, condivisione P2P sicura e affidabile senza restrizioni e rilevatore di posizioni che seleziona automaticamente il server ideale per te in base a distanza, velocità di download e latenza; Accesso privato alla rete grazie al tunnel crittografato sicuro e solida politica no-log che impedisce all'azienda di raccogliere dettagli sull'attività. Incluse funzionalità extra: SafeSwap e MultiHop per i più attenti alla privacy.

Atlas VPN è compatibile con gran parte dei dispositivi e sistemi operativi: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV. Ottieni l'85% di sconto sul piano due anni: approfitta subito della promozione Atlas VPN e ricevi una VPN sicura e veloce a soli 1,71 euro al mese, con tre mesi aggiuntivi gratis. Se non sei soddisfatto, potrai richiedere un rimborso entro 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.