Atlas VPN: ora anche in versione gratuita

Atlas VPN è una soluzione davvero interessante che ti mette a disposizione un software di prova gratuita per 30 giorni. Per tutti i piani a pagamento, c'è una garanzia di trenta giorni, la classica Soddisfatti o Rimborsati. Cos'è però una VPN? Una rete privata virtuale (VPN) trasmette tutto il tuo traffico internet attraverso un tunnel criptato. Questo ti protegge da attività di sorveglianza online da parte di hacker, governi o fornitori di servizi internet. Inoltre, una VPN nasconde il tuo indirizzo IP, proteggendoti dai blocchi geografici e da altre restrizioni sull'accesso ad Internet.

In questi giorni, Atlas, propone un piano davvero economico della durata di 2 anni con 6 mesi aggiuntivi completamente gratis. Il canone mensile richiesto è di appena 1,54 euro grazie al coupon esclusivo PRIVACY24.

Atlas VPN: i dettagli

Con una VPN puoi conquistare la libertà di accedere e utilizzare qualsiasi applicazione o servizio che desideri tramite la tua connessione internet. Atlas VPN ti consente di accedere a qualsiasi contenuto, indipendentemente da dove sei, anche ad esempio quelli bloccati dal cosiddetto geo-blocking.

Questa soluzione, inoltre, è una delle poche a non avere limiti sui device connessi in simultanea. Con Atlas puoi connettere qualsiasi dispositivo senza alcun limite. Atlas VPN è infatti compatibile con Windows, MacOS, Linux, smartphone Android, iOS, Android TV, Amazon Fire TV e persino per l'Apple TV.

Con questa VPN hai a disposizione oltre 1000 Server senza alcun limite di banda e quindi ottimizzati per qualsiasi tipologia di attività online.

Tra le caratteristiche più interessanti troviamo ad esempio la funzionalità Shield, una sorta di "guardia del corpo" che ti avvisa quando stai per visitare dei siti Web potenzialmente pericolosi. Tali siti potrebbero tentare di rubarti i tuoi dati personali o di compiere azioni più pericolose per il tuo device.

