Atlas VPN: l'offerta estiva fa crollare il prezzo a 1,71 euro al mese

Atlas VPN è un servizio VPN tra i migliori sul mercato per rapporto qualità-prezzo. I suoi principali punti di forza sono i server ottimizzati per lo streaming in 4K e la possibilità di connettersi alla rete virtuale privata su un numero di dispositivi illimitati. Oggi, grazie alla super offerta estiva, il piano di due anni è in sconto dell'85%: bastano appena 1,71 euro per la sottoscrizione.

Atlas VPN in sconto dell'85% con l'offerta estiva

L'arrivo dell'estate coincide quest'anno con la miglior offerta di sempre di Atlas VPN: il piano di due anni è in offerta a 1,71 euro al mese, per una fatturazione complessiva di 46,05 euro anziché 302,94 euro, per un risparmio dunque superiore ai 250 euro. Oltre allo sconto dell'85%, l'offerta estiva di Atlas VPN aggiunge 3 mesi extra gratis, ciò significa che la fatturazione biennale di 46,05 euro copre fino a 27 mesi e non i canonici 24 mesi. Un ulteriore punto di forza della rete virtuale privata è l'utilizzo del protocollo WireGuard, grazie al quale si ottiene una crittografia del traffico Internet di gran lunga superiore rispetto alla concorrenza.

Dispositivi e dati illimitati, politica no log, crittografia di grado miliare ed esperienza di streaming e gaming ai massimi livelli portano Atlas VPN ad un piano superiore rispetto alla concorrenza. A maggior ragione a questo prezzo, il più basso di sempre per il piano di 2 anni. A completare la promo dell'estate 2023 c'è infine la garanzia di rimborso, che puoi esercitare entro 30 giorni dall'acquisto.

Cogli al volo l'offerta estiva di Atlas VPN, in modo da risparmiare oltre 250 euro sul costo del piano biennale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.