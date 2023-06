Atlas VPN: naviga in sicurezza con l'85% di sconto, ma ancora per poco!

Se state ancora cercando una VPN per navigare in sicurezza online e godervi tutti i vostri contenuti multimediali preferiti, senza limiti di restrizioni regionali? È l'occasione ideale per acquistare Atlas VPN, che offre ora il suo piano scontato dell'85% a soli 1,71€ al mese!

Si tratta di un ottimo servizio, compatibile con la stragrande maggioranza dei dispositivi attualmente utilizzati, in grado di offrire una navigazione senza intoppi. Ecco cosa è possibile ottenere con l'offerta!

Atlas VPN: navigate senza alcun limite

Atlas VPN assicura il massimo della velocità quando navigate. Offre server ottimizzati per lo streaming, specificatamente concepiti per garantire prestazioni massime. Pur cifrando le richieste provenienti dal vostro dispositivo, in modo da renderle illeggibili a terzi, come l'ISP, la velocità di caricamento viene preservata ed è possibile sfruttare il massimo dalla propria connessione.

Atlas VPN fa uso di crittografie multiple, come AES 256-bit, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, insieme a tunnel realizzati da WireGuard. Sarete completamente al sicuro dai malintenzionati che cercano di intercettare le vostre informazioni, anche nelle reti Wi-Fi pubbliche. Collegatevi a internet al centro commerciale o in un locale senza alcun pensiero.

Una caratteristica che contraddistingue questa VPN dalle altre è un servizio di monitoraggio dedicato, in grado di rilevare possibili violazioni dei vostri dati. La VPN metterà internet al setaccio, verificando se i vostri dati personali sono stati esposti e avvertendovi nel caso questo sia avvenuto. In questo modo sarete in grado di intervenire tempestivamente, per mettere in sicurezza i vostri account compromessi.

Atlas VPN garantisce tutto questo in qualsiasi posto vi troviate. È infatti presente con oltre 1000 server e consente all'utente di scegliere la posizione con cui collegarsi. Toccando il pulsante "Connetti" è anche possibile selezionare automaticamente il server ideale in base alla distanza, alla velocità e alla latenza.

La privacy non passa in secondo piano. Atlas fa infatti uso di una politica "a conoscenza zero" e non raccoglie i dati d'utilizzo dell'utente.

Acquistate ora l'offerta per navigare in sicurezza con una moltitudine di dispositivi, tra cui Windows, MacOS, iOS, Android, Linux, Android TV e Fire TV. Include inoltre un adblocker e una protezione dedicata per la posta elettronica.

