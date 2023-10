Atlas VPN lancia la promo Black Friday con sconti fino all'86%

In casa Atlas VPN il Black Friday è arrivato in anticipo: il prezzo del piano di 2 anni precipita a 1,54 euro al mese, per effetto del maxi sconto dell'86%. Ma c'è anche un'altra sorpresa: il pacchetto dell'offerta include 6 mesi aggiuntivi in regalo, questo significa che al termine dei 2 anni benefici di ulteriori 6 mesi gratis, per una spesa complessiva di appena 46 euro in 30 mesi. E se il servizio non dovesse soddisfare le tue aspettative, puoi fare affidamento sulla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Atlas VPN in super offerta a 1,54 euro al mese per 2 anni + 6 mesi extra in regalo

Alla base del successo di Atlas VPN c'è l'eccezionale rapporto qualità prezzo offerto agli utenti, che possono contare su server VPN sicuri e ottimizzati per il gaming e la visione di film, serie TV ed eventi sportivi in streaming.

Oltre a questo, il servizio di Atlas assicura un utilizzo di un singolo abbonamento su un numero illimitato di dispositivi, così da aumentare a livello esponenziale la propria sicurezza.

Un ulteriore elemento che pone Atlas VPN al centro della scena è l'adozione della tecnologia Server MultiHop: si tratta di una sorta di doppia VPN, dato che consente di connettersi attraverso due server VPN. Di conseguenza l'utente otterrà un livello di sicurezza superiore e potrà navigare ancora più velocemente rispetto al passato.

Cogli al volo l'offerta del Black Friday di Atlas VPN per beneficiare di uno sconto pari all'86% sul piano di 2 anni e ottenere 6 mesi extra in regalo.

