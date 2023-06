Atlas VPN: la GRANDE OFFERTA è tornata, 85% di sconto ORA

Atlas VPN è un servizio VPN pluripremiato da alcune delle più autorevoli riviste del settore, tra cui PCMAG, CNET, Forbes, TechCrunch e TechRadar. Utilizzo su dispositivi illimitati, streaming in 4K e adozione del protocollo WireGuard sono alcuni dei principali punti di forza su cui ha basato il suo grande successo nel mercato italiano, dove oggi è il punto di riferimento per rapporto qualità-prezzo. E proprio per confermare il suo status, in queste ore Atlas VPN sta proponendo la sua migliore offerta di sempre: 85% di sconto sul piano di 2 anni e 3 mesi extra in regalo, per una spesa mensile di 1,71 euro al mese per 24 mesi.

Atlas VPN offre il piano di 2 anni in sconto dell'85%

L'utilizzo su un numero illimitato di dispositivi, la riproduzione dello streaming in 4K e il costo inferiore a 2 euro al mese, rendono Atlas VPN il servizio numero uno in Italia per rapporto qualità-prezzo. Perché sì, ci sono altre VPN che costano meno di 2 euro, ma non così complete e ricche di funzioni come Atlas VPN. Il riferimento è al protocollo WireGuard, che va ad affiancarsi alla crittografia con AES-256, IPSec/IKEv2 e ChaCha20 per una protezione totale dai criminali informatici, così come all'ottimizzazione dei server per lo streaming, offrendo una velocità di connessione sorprendente e (non meno importante) stabile.

A tutto questo si aggiunge infine una politica di no-log certificata, una delle caratteristiche chiave che ogni VPN professionale dovrebbe avere e di cui invece in tanti si dimenticano o fanno finta di niente.

Approfitta della grande offerta di Atlas VPN per beneficiare dello sconto pari all'85% per due anni e dei 3 mesi extra gratuiti.

