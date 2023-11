Atlas VPN ha lanciato un'app nativa per Apple TV

A distanza di due mesi dal rilascio di tvOS 17, con annesso supporto alla VPN, Atlas VPN - azienda leader del settore in oltre 170 Paesi di tutto il mondo - ha introdotto un'app dedicata per Apple TV. La nuova applicazione consente agli utenti di installare e configurare il servizio di Atlas VPN sulla loro Apple TV in modo più semplice rispetto al passato. Ora, infatti, sono sufficienti pochi semplici passaggi, mentre la (difficile e lunga) configurazione manuale del router - indispensabile con gli altri servizi VPN - non è più necessaria.

Atlas VPN: i vantaggi di un'app VPN nativa per Apple TV

Qualunque dispositivo connesso a Internet, dunque anche la Smart TV, è vulnerabile agli attacchi informatici portati dagli hacker e alle minacce per la privacy online da parte dei cybercriminali. Una VPN come Atlas VPN non fa altro che migliorare notevolmente la protezione dei dati personali degli utenti, tenendo questi al riparo dal tracciamento e dalla possibile intercettazione.

Nel caso in questione, l'app nativa di Atlas VPN va a criptare il traffico online e introduce un livello di sicurezza aggiuntivo tra il dispositivo Apple TV e Internet, per uno streaming più sicuro.

Uno dei fiori all'occhiello della nuova app è l'utilizzo dei server SafeSwap, un'esclusiva del provider VPN. SafeSwap permette agli utenti di Atlas VPN di avere molti indirizzi IP in rotazione, senza la necessità di passare da un server VPN all'altro.

In aggiunta a ciò, l'app di Atlas VPN è dotata di server ottimizzati per lo streaming e di server a 10 Gbps creati appositamente per fornire velocità fulminee anche durante i picchi di utilizzo.

L'app nativa di Atlas VPN per Apple TV è già disponibile sull'Apple Store di Apple TV. Per scaricarla, tutto quello che devi fare è digitare Atlas VPN nel menu di ricerca della piattaforma streaming e seguire la semplice procedura di installazione.

Approfitta dell'offerta Black Friday di Atlas VPN per attivare il servizio a soli 1,54€ al mese per 2 anni, con 6 mesi extra in regalo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.