Atlas VPN: è arrivata l'offerta estiva più scontata di sempre

Atlas VPN è uno dei principali servizi del settore, che gode di ottime recensioni da parte di riviste quali TechChrunch, PCMAG, CNET, TechRadar e Forbes. Dalla sua Atlas VPN offre una velocità di connessione superiore alla media, il protocollo WireGuard integrato e un utilizzo su un numero illimitato di dispositivi. Con l'arrivo del mese di giugno, tutti i nuovi clienti possono aderire alla speciale offerta estiva che sconta il piano di 2 anni dell'85%, aggiungendo tra le altre cose 3 mesi gratuiti.

Atlas VPN è in sconto dell'85% per i primi 2 anni

Il punto di forza principale di Atlas VPN è l'eccellente visione in streaming con risoluzione 4K, grazie ai server ottimizzati appositamente per seguire gli eventi e i contenuti multimediali preferiti online. L'altro elemento che la distingue rispetto alle altre VPN è la possibilità di essere usata su un numero di dispositivi illimitato. Non solo però, perché a questo si aggiunge anche la compatibilità pressoché totale con tutti i sistemi operativi oggi disponibili: Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Android TV e Amazon Fire TV.

Tutto questo, lo ripetiamo, a un prezzo ultra concorrenziale. Sì, perché grazie all'85% di sconto, il piano di 2 anni costa 1,71 euro al mese, per un totale di 46 euro per i primi 24 mesi, a cui si aggiungono poi altri 3 mesi gratis. E se non sei soddisfatto del servizio, hai diritto alla garanzia Soddisfatto o rimborsato, da esercitare entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Cogli al volo l'offerta di Atlas VPN e beneficia del maxi sconto dell'85% nei primi due anni.

