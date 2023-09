Atlas VPN: è ancora tempo di grande offerta, 85% di sconto per 2 anni (1,71€/mese)

Atlas VPN è in offerta al miglior prezzo di sempre. Quest'oggi è tornata in sconto dell'85% per chi sceglie il piano biennale, facendo crollare il prezzo a 1,71 euro al mese. In più offre 3 mesi extra di servizio in regalo e la possibilità di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

È una tra le VPN dal miglior rapporto qualità-prezzo, con dati e dispositivi illimitati, una crittografia di livello militare, una ferrea politica no-log e velocità di connessione super per accontentare appassionati di gaming e amanti degli eventi in streaming.

Atlas VPN in offerta a 1,71 euro al mese per 2 anni

Il servizio di Atlas VPN si distingue dalle altre VPN per consentire ai suoi utenti di usare un unico abbonamento su un un numero illimitato di dispositivi. Questo fa sì che chiunque può ottenere la massima protezione possibile per sé e per la sua famiglia, a maggior ragione vista l'estesa compatibilità di Atlas con le principali piattaforme tecnologiche.

Dicevamo del rapporto qualità-prezzo. Un'ulteriore conferma di ciò arriva dall'utilizzo della crittografia AES-256, la stessa impiegata dai principali governi al mondo per mantenere al sicuro i file più sensibili. A questo poi si aggiunge la politica no-log perseguita dall'azienda in maniera incessante: i tuoi dati sono al sicuro, non saranno mai letti, né conservati né tantomeno venduti.

Atlas VPN consente infine di navigare alla massima velocità. In concreto questo significa zero buffering mentre guardi un evento live in streaming e prestazioni eccellenti durante una qualsiasi sessione di gaming.

Approfitta ora dell'ultima offerta di Atlas VPN per attivare il servizio a soli 1,71 euro al mese, risparmiando così l'85% sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.