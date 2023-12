Atlas VPN augura a tutti Buon Natale con la migliore offerta di sempre (-86%)

Gli auguri di Buon Natale di Atlas VPN sono all'insegna del maxi sconto dell'86%, a cui si sommano i 6 mesi extra di servizio in regalo. La promozione natalizia è valida esclusivamente sul piano di 2 anni, in offerta a soli 1,54€ al mese per i primi 24 mesi.

Ad oggi Atlas VPN è la migliore VPN per rapporto qualità-prezzo. A un costo irrisorio, quanto quello di un caffè al mese, offre una velocità di connessione privata uguale a quella dei suoi competitor più famosi, un utilizzo su un numero illimitato di dispositivi e un eccellente livello di sicurezza.

Atlas VPN al prezzo più basso di sempre per questo Natale

Uno dei fiori all'occhiello di Atlas VPN è la presenza di server premium ottimizzati per il gaming e lo streaming video. Sono oltre 1.000 i server di questo tipo, dislocati in ogni angolo del mondo, dal Brasile al Sudafrica, dagli Stati Uniti al Giappone, dal Regno Unito all'Australia, insieme naturalmente all'Italia.

Un ulteriore punto di forza è la garanzia di una protezione illimitata, grazie alla possibilità di accedere con un singolo account al servizio della VPN su un numero infinito di dispositivi. Questo grazie anche alla compatibilità estesa per PC Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Android TV, Apple TV e Fire TV.

A tutto questo si aggiungono i server MultiHop e il protocollo WireGuard, per un'ulteriore sicurezza per tutti gli utenti.

Il piano di 2 anni di Atlas VPN è in offerta a 1,54€ al mese per i primi 24 mesi, più 6 mesi aggiuntivi in regalo.

