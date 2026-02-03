Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Atalanta - Juventus: come vedere in streaming dall'estero i quarti di Coppa Italia

Ecco come vedere in streaming dall'estero il match tra Atalanta e Juventus valido per i quarti di Coppa Italia 2025/2026.
Davide Raia
Pubblicato il 3 feb 2026
Link copiato negli appunti

Tra le partite in programma questa settimana c'è anche un'interessante Atalanta - Juventus, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026. La partita sarà visibile in diretta TV e in streaming e potrà essere seguita anche dall'estero.

Come vedere Atalanta - Juventus

La partita è programmata per giovedì 5 febbraio 2026, con calcio di inizio fissato alle ore 21:00. Per seguire il match è possibile affidarsi alla diretta TV su Italia 1 oppure alla diretta streaming su Mediaset Infinity. Non c'è bisogno di alcun abbonamento: il match sarà visibile in chiaro.

Per guardare Atalanta - Juventus in diretta dall'estero, invece, è necessario verificare come prima cosa se il match viene trasmesso nel Paese dove ci si trova al momento. La copertura internazionale dell'evento è molto limitata.

Per questo motivo è possibile ricorrere a una VPN illimitata. Scegliendo un server italiano, infatti, è possibile connettersi a Mediaset Infinity e guardare la partita in streaming, senza limitazioni di alcun tipo.

La VPN giusta su cui puntare è NordVPN, ora proposta in sconto a 2,91 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra, grazie alla promo in corso e al codice promozionale BLAZE1MO da aggiungere al momento dell'attivazione.

Per tutti i nuovi utenti c'è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso disponibile per i primi 30 giorni dall'attivazione. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito.

Attiva qui NordVPN

Le probabili formazioni di Atalanta - Juventus

Ecco le probabili formazioni di Atalanta - Juventus:

  • Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
  • Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Miretti; Openda. Allenatore: Luciano Spalletti.

Il match è programmato per il 5 febbraio 2026 con calcio di inizio alle 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity. Per chi ha bisogno di una VPN c'è la possibilità di puntare su NordVPN.

Attiva qui NordVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

