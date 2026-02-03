Atalanta - Juventus: come vedere in streaming dall'estero i quarti di Coppa Italia

Tra le partite in programma questa settimana c'è anche un'interessante Atalanta - Juventus, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia 2025/2026. La partita sarà visibile in diretta TV e in streaming e potrà essere seguita anche dall'estero.
Come vedere Atalanta - Juventus
La partita è programmata per giovedì 5 febbraio 2026, con calcio di inizio fissato alle ore 21:00. Per seguire il match è possibile affidarsi alla diretta TV su Italia 1 oppure alla diretta streaming su Mediaset Infinity. Non c'è bisogno di alcun abbonamento: il match sarà visibile in chiaro.
Per guardare Atalanta - Juventus in diretta dall'estero, invece, è necessario verificare come prima cosa se il match viene trasmesso nel Paese dove ci si trova al momento. La copertura internazionale dell'evento è molto limitata.
Per questo motivo è possibile ricorrere a una VPN illimitata. Scegliendo un server italiano, infatti, è possibile connettersi a Mediaset Infinity e guardare la partita in streaming, senza limitazioni di alcun tipo.
La VPN giusta su cui puntare è NordVPN, ora proposta in sconto a 2,91 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra, grazie alla promo in corso e al codice promozionale BLAZE1MO da aggiungere al momento dell'attivazione.
Per tutti i nuovi utenti c'è sempre la possibilità di sfruttare una garanzia di rimborso disponibile per i primi 30 giorni dall'attivazione. L'offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, accessibile di seguito.
Le probabili formazioni di Atalanta - Juventus
Ecco le probabili formazioni di Atalanta - Juventus:
- Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino
- Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, Cabal; Locatelli, Koopmeiners; Conceiçao, McKennie, Miretti; Openda. Allenatore: Luciano Spalletti.
Il match è programmato per il 5 febbraio 2026 con calcio di inizio alle 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity. Per chi ha bisogno di una VPN c'è la possibilità di puntare su NordVPN.
Se vuoi aggiornamenti su Internet inserisci la tua email nel box qui sotto: