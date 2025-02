Atalanta-Bruges: a che ora si gioca e dove vederla

Questa sera, al Gewiss Stadium di Bergamo, si giocherà Atalanta-Bruges, gara valida per il ritorno dei playoff di Champions League. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW.

Il modo più conveniente per vederla resta l'abbonamento al pass Sport di NOW, disponibile a 14,99 euro al mese per 12 mesi invece di 24,99 euro. Con questo pacchetto si ha accesso a tutto lo sport di Sky, incluse dunque 185 partite su 203 a stagione di Champions League, tutta l'Europa League e la Conference League, tre partite a turno di Serie A, tutta la Premier League e il meglio della Bundesliga.

Orario Atalanta-Bruges

Il calcio d'inizio di Atalanta-Bruges è fissato alle ore 21:00 di oggi, martedì 18 febbraio 2025. La partita si disputerà al Gewiss Stadium di Bergamo, lo stadio di casa della squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

Dove vedere Atalanta-Bruges

La gara di ritorno dei playoff di Champions League Atalanta-Bruges sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, oltre che in streaming sulla piattaforma NOW. La telecronaca sarà a cura di Massimo Marianella, mentre il commento tecnico sarà di Giancarlo Marocchi.

Per l'occasione, il pass Sport di NOW è disponibile a 14,99 euro al mese per un anno invece di 24,99 euro, con accesso completo a tutto lo sport di Sky. Tra le altre cose, dunque, si può vedere tutta la Formula 1 e la MotoGP in esclusiva, insieme all'intera stagione di tennis, all'NBA ed Eurolega.

Probabili formazioni Atalanta-Bruges

Per la sfida di questa sera Gian Piero Gasperini recupera Lookman e Kolasinac. Importante rientro anche tra i pali, con Carnesecchi che tornerà a difendere la porta bergamasca.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Kolasinac, Djimsiti, Posch; Bellanova, Ruggeri, Ederson, De Roon; Pasalic, De Ketelaere; Retegui.

: Carnesecchi; Kolasinac, Djimsiti, Posch; Bellanova, Ruggeri, Ederson, De Roon; Pasalic, De Ketelaere; Retegui. Bruges (4-2-3-1): Mignolet; Sabbe, De Cuyper, Ordonez, Mechele; Jashari, Onyedika; Talbi, Tzolis, Vanaken; Jutgla.

