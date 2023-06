ASUS Zenbook Pro 15 OLED: un prezzo così BASSO non si è MAI VISTO

Ebbene sì, proprio oggi su Amazon il Pc portatile di fascia altissima ASUS Zenbook Pro 15 OLED ha raggiunto il suo prezzo più basso di sempre su Amazon! Un'offerta che non puoi lasciarti assolutamente scappare.

Infatti da oggi puoi acquistare a prezzo ribassato il computer portatile ASUS Zenbook Pro 15 OLED a soli 1.250,74€, con un ribasso rispetto al prezzo di listino di addirittura 450,00€!

Il TOP dei portatili al suo prezzo più basso di sempre!

Questo ZenBook Pro 15 OLED è di qualità eccelsa, e utilizza i più recenti processori AMD Ryzen 7 5800HX e NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti GPU: con questi avrai garantite prestazioni sempre ai massimi livelli. Inoltre come memoria sfrutta una SSD PCIe 3.0 ultraveloce con 512GB di spazio.

Anche lo schermo dello ZenBook Pro 15 OLED è al top delle prestazioni, con un display touchscreen NanoEdge luminoso e definito. Il design è elegante e assoluto, con cornici ultra sottili e un rapporto schermo-corpo del 88%, in grado di regalarti un'esperienza visiva coinvolgente e vivida. ASUS non si è dimenticata neanche della sicurezza dei tuoi occhi, e grazie alla natura degli speciali materiali organici di illuminazione di questo display OLED, emette il 70% in meno di luce blu nociva.

