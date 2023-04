ASUS Zenbook 14 OLED: su Amazon in OFFERTA con 100,00 EURO di SCONTO

ASUS è da sempre una delle aziende leader nella produzione di PC portatili e fissi, sinonimo di qualità. Un marchio in grado di proporre prodotti eccellenti per ogni tipo di esigenza, che si tratti di hardware dedicati al gaming, o macchinari per l'ambito lavorativo. In questo preciso periodo storico è indubbio che dipendiamo fortemente dalla tecnologia, e avere degli apparecchi all'avanguardia è a dir poco obbligatorio. Ebbene, se state aspettando una gustosa offerta su Amazon per fare il salto di qualità col vostro macchinario, la vostra occasione potrebbe essere arrivata con l'ASUS Zenbook 14 OLED.

Infatti, sappiate che da oggi su Amazon potrete aggiudicarvi in offerta il notebook ASUS Zenbook 14 OLED a soli 799,00€ con un risparmio a dir poco enorme di ben 100,00€ sul prezzo di listino.

ASUS Zenbook 14 OLED: grandissima offerta!

Di che prodotto stiamo parlando con questa offerta? Si tratta di un portatile che offre immagini coinvolgenti e incredibilmente dettagliate con colori ultra-vividi, fruttando il suo display 16:10 2.8K OLED NanoEdge e PANTONE Validated. Questo significa che chi lo acquisterà avrà dalla propria i neri più profondi possibili, assicurati dalla certificazione DisplayHDR True Black 500.

Parlando del lato tecnico, l'ASUS Zenbook 14 OLED dispone della potenza impressionante del processore AMD Ryzen serie 5000, con 8 GB di RAM e grafica AMD Radeon; un SSD PCIe 3.0 x4 ultraveloce. L'ideale per soddisfare tutte le vostre esigenze di archiviazione, ma anche connettività, perché avrete a disposizione l'ultimo WiFi 6E.

