ASUS Vivobook Go SCONTATISSIMO per la Festa delle Offerte Prime (249€)

La Festa delle Offerte Prime è iniziata da poche ore e subito si registrano super offerte. Tra queste ti segnaliamo quella che ha per protagonista l'ottimo ASUS Vivobook Go, in promo a soli 249 euro. L'offerta è riservata unicamente agli abbonati Prime, che oltre al maxi sconto possono beneficiare anche della consegna gratuita.

ASUS Vivobook Go in super offerta a 249 euro su Amazon

ASUS E510 è un notebook dall'eccellente rapporto qualità-prezzo, votato all'eleganza e alla mobilità. Si presenta come un PC leggero e compatto, con cover in alluminio, che restituisce da subito una sensazione di qualità quando lo si tiene tra le mani.

Il modello in offerta quest'oggi su Amazon è progettato per la produttività e le attività quotidiane di calcolo, risultando la macchina ideale per studio e lavoro. Grazie alle sue prestazioni superiori alla media, è perfino in grado di dare soddisfazioni anche agli appassionati di gaming.

La portabilità rimane uno degli elementi di punta di questo ASUS E510, grazie al peso di appena 1,57 kg nonostante il (bellissimo) display FHD da 15,6" con l'innovativo design NanoEdge. A questo proposito, segnaliamo che anche dal punto di vista dell'autonomia il notebook di ASUS non tradisce le attese, offrendo una durata che va ben oltre le classiche 8 ore di lavoro.

Cogli al volo l'offerta di Amazon su ASUS Vivobook Go E510, così da acquistarlo al super prezzo di 249 euro. Ti ricordiamo che l'offerta è riservata agli abbonati Prime, che godono delle spese di spedizione gratuite (se lo ordini ora, arriverà a casa tua già nei prossimi giorni).

