ASUS Vivobook GO: notebook da 15,6" con Ryzen 5 al MINIMO STORICO

Se vuoi acquistare un notebook dalle ottime prestazioni senza doverti svenare vai immediatamente su Amazon e non perderti questa promozione straordinaria. Se fai alla svelta puoi mettere nel tuo carrello ASUS Vivobook GO da 15,6 pollici a soli 377,48 euro.

Anche se il prezzo di listino non viene segnalato considera che mediamente siamo intorno ai 450 euro per cui adesso avrai la possibilità di risparmiare almeno 73 euro sul totale. Non è davvero niente male per ciò che potrai ottenere. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 75,50 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

ASUS Vivobook GO: potente senza spendere un'esagerazione

Indubbiamente il rapporto qualità prezzo del notebook ASUS Vivobook GO è ciò che lo rende uno dei migliori acquisti della categoria. Siamo davanti a un computer portatile dalle ottime performance che per ciò che offre costa davvero poco. Grazie al suo potente processore AMD Ryzen 5 7520U, sostenuto da 8 GB di RAM e il sistema operativo Windows 11 Home, offre tutto quello di cui hai bisogno.

Come archiviazione troviamo un SSD da 512 GB che ti consentirà di installare tutto quello che desideri senza problemi. Ottimo anche il display da 15,6 pollici a 60 Hz che, grazie alla scheda grafica AMD Radeon, offre immagini sempre perfettamente nitide. Ha una tastiera full-size retroilluminata con tasti ben distanziati per una digitazione veloce e un touch pad fluido. Il tutto per un peso di appena 1,57 kg.

Se cerchi un computer portatile dalle ottime performance senza spendere una barcata di soldi questo è la migliore soluzione di oggi. Dunque vai subito su Amazon e acquista il tuo ASUS Vivobook GO da 15,6 pollici a soli 377,48 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.