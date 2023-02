ASUS Vivobook 16X: su Amazon il notebook SCENDE di ben 100 EURO!

Avere un PC portatile sempre a portata di mano è praticamente indispensabile in questo periodo storico: che sia per lavorare fuori porta, per studiare e prendere appunti all'università, o magari perché in giro non si vuole rinunciare a controllare le email, o svagarsi a casa dei nonni. Molto spesso il prezzo di tali apparecchi è abbastanza importante, motivo per cui la scelta deve essere oculata. ASUS è da sempre una delle aziende leader nella produzione di PC portatili e fissi, e soprattutto è in grado di proporre apparecchi eccellenti, come il Vivobook 16X di cui parliamo.

Ebbene, da oggi su Amazon il prezzo del Notebook ASUS Vivobook 16X è ribassato, che potrete aggiudicarvi a 599,00€ con un risparmio di ben 100,00€ sul prezzo precedente.

ASUS Vivobook 16X: il Notebook dei vostri sogni

Si tratta di un portatile con uno schermo da 16 pollici, di colore argento "trasparente", e che ha dalla sua molte qualità interessanti. Ad esempio avrete già Windows 11 Home come sistema operativo di partenza, una scheda grafica integrata, una CPU Ryzen 5 da 3.3 GHz, il coprocessore grafico AMD Radeon Vega 7 Graphics, 8GB di RAM e batterie da 70 wattora.

Il notebook ASUS Vivobook 16X gode anche di un display NanoEdge su tre lati, e offre ampi angoli di visione (certificato TUV Rheinland per i bassi livelli di luce blu). Questo portatile è inoltre dotato di una cerniera piatta che consente di condividere i contenuti con gli altri o di collaborare in gruppo con altre persone intorno a un tavolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.