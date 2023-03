ASUS Vivobook 16X: l'EPICO notebook a 200€ in MENO

Se stai cercando un notebook dalle grandi prestazioni senza spendere tantissimo, allora dai un'occhiata a questa offerta speciale. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello ASUS Vivobook 16X a soli 499 euro, invece che 699 euro.

Come puoi immaginare questo è il prezzo più basso finora registrato su Amazon, quindi va da sé che dovrai essere velocissimo per riuscire a ottenerlo a questa cifra. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

ASUS Vivobook 16X: notebook con Ryzen 5

Una delle cose che si può apprezzare del fantastico ASUS Vivobook 16X è sicuramente il potente processore AMD Ryzen 5 5600H. Insieme agli 8GB di RAM che possiede garantisce veramente delle prestazioni eccezionali. Monta anche un SSD da 512GB che velocizzare l'accensione, i vari programmi e regala un ottimo spazio per archiviare tutti i tuoi file.

Possiede un bellissimo display da 16 pollici con cerniera lay-flat a 180°. E grazie anche alla scheda grafica AMD Radeon Vega 7 potrai goderti i tuoi contenuti video per un'esperienza incredibilmente reale. Colori intensi e un design moderno con cornice sottile. Ha un corpo leggero con tastiera full size e touch pad ampio e fluido. Viene fornito con Windows 11 Home già installato e quindi pronto all'uso.

Non c'è che dire, con uno sconto così importante che segna un minimo storico non c'è da guardarsi in giro. Perciò prima che sia tardi dirigiti su Amazon e fai tuo il bellissimo ASUS Vivobook 16X a soli 499 euro, invece che 699 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

