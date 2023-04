Un notebook con questa scheda tecnica a questo prezzo, è assolutamente un best buy. Si tratta del Vivobook 15 (modello F1504ZA#B0BSH4ZMZF) di ASUS, con processore Intel Core i3 di 12ª generazione, 8GB di RAM e 512GB di SSD. Il prezzo di listino è di 629€ ma con lo sconto Amazon del 21% completi l'acquisto a 499€, spedizione inclusa.

ASUS Vivobook 15 con display NanoEdge: sconto immediato di 130€ e affare concluso

Con ASUS la qualità è di casa, non lo si scopre oggi. Il Vivobook 15 con display NanoEdge Full HD è solo l'ennesima conferma. Il pannello, inoltre, è dotato di un rivestimento antiriflesso per ridurre le distrazioni indesiderate dovute e a bagliori e riflessi irritanti.

Il look è realizzato con materiali premium, il peso è incredibilmente contenuto (solo 1,8 kg) e lo spessore non è da meno. Insomma, la portabilità rientra tra i "pro" di questo notebook ad alte prestazioni.

A proposito di prestazioni, il cuore pulsante è un Intel Core i3 di 12ª generazione (i3-1215U), ben supportato da 8GB di RAM e 512GB di archiviazione SSD PCIe. Il sistema operativo è Windows 11, una piattaforma versatile, scattante e leggera.

Il trackpad è abbastanza ampio, la tastiera è completa dei tasti funzione e del tastierino numerico sulla destra. Il layout è il classico QWERTY italiano, con i tasti posti alla giusta distanza tra loro, così da migliorare l'esperienza di digitazione.

Considerate le specs, l'ASUS Vivobook 15 è perfetto per le operazioni di tutti i giorni (navigazione web, Office, streaming) ma non presta il fianco a difficoltà anche in circostanze più "intense", come con software per l'editing di foto e video.

