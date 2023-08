ASUS TUF Gaming F15, il portatile da gaming è tuo con 170€ di SCONTO

I computer da gaming sono a dir poco essenziali per chi vuole prestazioni alla massima potenza, soprattutto chi vuole fare del videogioco una ragione di vita. Farlo con i portatili è più complicato, soprattutto per il rapporto tra prezzo e prestazioni: tuttavia però ci sono a volte GHIOTTE occasioni per avere un portatile da gaming POTENTISSIMO a prezzi ribassati, come questo ASUS TUF Gaming F15 FX506HDC.

Infatti da oggi puoi aggiudicarti su Amazon in offerta il portatile ASUS TUF Gaming F15 FX506HDC a soli 729€, con uno sconto del 19% che ti farà risparmiare la bellezza di 170€ sul totale!

La potenza di un drago, in un portatile!

Questo portatile TUF Gaming F15 eccelle nei videogiochi, nello streaming e praticamente in tutto il resto. Questo perché sfrutta la potenza della CPU Intel Core i5-11400H fino a 8 core e 16 thread, unita alla velocità del pannello di livello IPS 100% sRGB fino a 1440 Hz.

Inoltre il portatile ASUS TUF Gaming F15 FX506HDC si avvale dell'Adaptive-Sync: la frequenza di aggiornamento del display si sincronizza con la frequenza dei fotogrammi della GPU per ridurre il ritardo e ottenere un gameplay estremamente fluido e coinvolgente.

