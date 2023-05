ASUS ROG Cetra: gli auricolari spaziali a un OTTIMO PREZZO

Se vuoi acquistare degli auricolari true wireless senza fare rinunce allora non devi assolutamente perdere questa offerta incredibile. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello ASUS ROG Cetra a soli 112,68 euro, invece che 139,90 euro.

Anche se non siamo di fronte a uno sconto esagerato è comunque un ottimo prezzo. Puoi avere queste cuffiette Bluetooth che sono spettacolari, sia per quanto riguarda l'audio che la batteria. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

ASUS ROG Cetra: auricolari wireless d'eccellenza

È chiaro che qui siamo di fronte a un prodotto di altissima qualità. ASUS ROG Cetra sono progettate per poterle tenere tantissimo tempo senza che ti diano fastidio. Hanno un design In-ear che si adatta alle orecchie e garantisce il massimo del comfort.

Sono piccole e leggere e anche la custodia è molto bella, con un design futuristico, e sta perfettamente nella tasca. Grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore avrai un'esperienza d'ascolto molto coinvolgente. Puoi controllare i brani musicali, il volume e tanto altro con i comandi touch su ogni auricolare. E poi garantiscono ben 27 ore di autonomia e sono resistenti all'acqua con grado IPX4.

Stai ancora leggendo? Ora non è più il momento di farlo perché le unità disponibili a questo prezzo spariranno in un soffio. Quindi vai su Amazon e acquista i tuo ASUS ROG Cetra a soli 112,68 euro, invece che 139,90 euro. Se completi l'ordine adesso li riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fa allora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.