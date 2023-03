ASUS ExpertBook B3: su Amazon da oggi con uno SCONTO DI 350,00 EURO!

Avere un PC portatile sempre a portata di mano è praticamente indispensabile oggi. Basti pensare ai milioni di persone che, sia per lavorare fuori porta, sia per studiare e prendere appunti all'università, o che magari in giro non vogliono rinunciare a controllare le email, o che ancora vogliono svagarsi a casa dei nonni. Insomma, tutti ne hanno bisogno per un motivo o per un altro. Molto spesso il prezzo di tali apparecchi è alto, motivo per cui la scelta deve essere oculata, e bisogna sfruttare le migliori offerte. ASUS è da sempre una delle aziende leader nella produzione di PC portatili e fissi, in grado di proporre apparecchi eccellenti, come il notebook ExpertBook B3 di cui vi parliamo.

Ebbene, sappiate che da oggi su Amazon potrete aggiudicarvi in offerta il notebook ASUS ExpertBook B3 a soli 939,00€ con un risparmio a dir poco enorme di ben 350,00€ sul prezzo di listino. Un'occasione a dir poco unica!

ASUS Notebook ExpertBook B3: l'occasione definitiva

Questo prodotto parte con sistema operativo di base Windows 11 Pro, 8 GB di scheda RAM, scheda grafica integrata e un processore Core i7 a velocità 2,8. Il display è grande 14 pollici, touchscreeen full HD glossy. La tastiera è retroilluminata e può essere ruotata di 360 gradi.

Questo notebook ASUS ExpertBook B3 possiede inoltre una doppia videocamera (720p HD verso l’interno e 13.0M verso l’esterno), WiFi 6 per una connessione veloce ovunque, e protezione dei dati e della privacy assicurate grazie a un sensore di impronte digitali integrato e chip TMP 2.0.

