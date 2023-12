ASUS Chromebook Flip CX1 a soli 329€ su Amazon (anche a rate)

Il Chromebook ASUS Flip CX1 è tra i protagonisti delle offerte del giorno Amazon. Oggi lo troviamo in vendita a soli ​​329,00€ invece di 378,25€, grazie allo sconto del 13%. Puoi anche pagarlo a rate grazie alla collaborazione tra Amazon e Cofidis. Per usare questa occasione, è sufficiente selezionare l’opzione del pagamento rateale in fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

L’ASUS Flip CX1400FKA è uno dei migliori Chromebook sul mercato attuale. Tra le caratteristiche di punta si possono citare l’estrema versatilità, la doppia camera e le prestazioni sorprendenti di ChromeOS.

ASUS Chromebook Flip CX1 in offerta a 329€ su Amazon

Una macchina pensata per aumentare la produttività e intrattenere quando si è fuori casa. Il fiore all'occhiello di questo modello è la cerniera a 360°, che permette al notebook di adattarsi a più stili.

Ottima anche l'autonomia della batteria, che conferisce al dispositivo un'ulteriore marcia in più sul fronte della portabilità. A questo proposito, occorre sottolineare la sua solidità costruttiva, grazie ai numerosi test a cui è stato sottoposto.

Impossibile poi non menzionare l'originale fotocamera posizionata nella parte inferiore della tastiera, grazie alla quale è possibile acquisire video e foto in modalità tablet. Tutto questo con la semplicità d'uso e la velocità di ChromeOS, il rivoluzionario sistema operativo di Google.

ASUS Chromebook Flip CX1400FKA è in offerta a soli 329,00€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, con gli utenti Prime che possono usufruire delle spese di spedizione gratis. Se lo ordini oggi, lo riceverai a casa tua entro la giornata di venerdì 15 dicembre.

