ASUS Chromebook da 14" con Chrome OS: la scelta ideale per scuola e lavoro

L'ASUS Chromebook CX1400CKA è un notebook da 14 pollici con schermo anti-glare, alimentato dall'Intel Celeron N4500. Questo Chromebook è progettato per l'utilizzo quotidiano, adatto sia agli studenti che ai professionisti, pertanto risulta affidabile e conveniente per una buona esperienza d'uso per le attività quotidiane. Oggi lo trovi su Amazon in offerta a soli 279€ con le spese di spedizione gratuite.

ASUS Chromebook

Il processore Intel Celeron N4500 è abbastanza potente per la maggior parte delle attività quotidiane come la navigazione web, l'utilizzo di programmi di produttività e l'elaborazione di documenti. La memoria RAM di 4GB è sufficiente per gestire queste attività, ma non è adatta per il multitasking intenso o per eseguire applicazioni molto pesanti.

Lo schermo anti-glare da 14 pollici è ideale per l'utilizzo in ambienti luminosi, poiché riduce i riflessi sulla superficie dello schermo. Inoltre, il Chromebook è leggero e facile da trasportare, il che lo rende perfetto per chi ha bisogno di lavorare in movimento. Utilizza il sistema operativo Chrome OS di Google, che fornisce un'esperienza di utilizzo semplice e fluida. Inoltre, grazie all'integrazione con i servizi di Google, come Google Drive e Google Docs, è facile collaborare con altre persone e accedere ai propri documenti ovunque ci si trovi.

L'ASUS Chromebook CX1400CKA ha anche una batteria di lunga durata che garantisce un'autonomia fino a 12 ore, il che significa che non è necessario portare con sé il caricabatterie per un'intera giornata lavorativa. Se stai cercando un Chromebook semplice ma efficace per la navigazione web, l'elaborazione di documenti e la produttività generale, questo modello potrebbe essere la scelta giusta per te.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.