Astro Gaming A50: cuffie wireless + base di ricarica a 160€ in MENO

Se vuoi vivere i tuoi giochi i modo più coinvolgente e reale hai sicuramente bisogno di cuffie che siano all'altezza e oggi puoi fare un vero colpaccio. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello le Astro Gaming A50 a soli 199 euro, invece che 359 euro.

Ti assicuro che è tutto vero, non stai sognando e non ci sono errori di scrittura ma solo uno sconto gigante che ti permette di risparmiare ben 160 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 39,80 euro al mese con Cofidis al checkout. Tieni presente che questa offerta è un esclusiva per i clienti Prime per cui se non sei ancora iscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Astro Gaming A50: meravigliose cuffie wireless da gaming

Queste cuffie sono dotate dell'audio ASTRO V2 che garantisce un suono preciso e potente che non distorce anche al massimo volume. Godono della tecnologia Dolby Audio direzionale che ti permette di vivere le tue avventure come se fossi in prima persona.

Hanno un microfono incorporato, perfetto nelle partite online, che filtra i rumori circostanti garantendo ai tuoi alleali di sentire la tua voce perfettamente. Sono comodissime e le puoi usare su Play Station, PC e allo stesso prezzo puoi avere anche la versione per Xbox. Inoltre hanno un'autonomia di ben 15 ore e inclusa troverai la comodissima base di ricarica.

Il tempo stringe e la Festa delle Offerte Prime scadrà a mezzanotte di oggi. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista le tue Astro Gaming A50 a soli 199 euro, invece che 359 euro. Se completi l'ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.