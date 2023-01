Astro A50 Wireless sono le cuffie in offerta del giorno su Amazon

Le Astro A50 Wireless sono piuttosto piacevoli da indossare. Poiché i padiglioni sono ampi e profondi, dovrebbero adattarsi a un'ampia varietà di dimensioni e forme di orecchie. Rispetto al modello Astro A50 Gen 3 Wireless del 2017, queste cuffie non hanno un archetto così aderente e l'anello intorno alla testa aiuta anche a distribuire uniformemente il peso. Il rivestimento dell'imbottitura è molto soffice e con fortevole sulla pelle. D'altra parte, le dimensioni e il peso sono notevoli. Acquistalo su Amazon a soli 259,99€ invece di 359,00€.

L'Astro A50 ha uno schema di controllo passabile, ma è più adatto alle esigenze dei giocatori che a quelle degli utenti normali, poiché non ci sono pulsanti dedicati per la riproduzione di musica o per rispondere alle chiamate. È possibile disattivare il microfono con un semplice interruttore, regolare il volume, scorrere le impostazioni dell'equalizzatore e attivare e disattivare il Dolby Digital Surround Sound. Altri due controlli sul padiglione destro consentono di regolare il bilanciamento tra l'audio del gioco e le sorgenti esterne. Le impostazioni dell'equalizzatore si attivano con un pulsante anziché con un interruttore e la base è ora dotata di un display LCD che consente di sapere quale impostazione si sta utilizzando. Tutti i controlli sono intuitivi e il feedback uditivo e tattile ne facilita l'uso.

Poiché i padiglioni si adattano perfettamente alle orecchie, impediscono all'aria di circolare all'interno. Ciò potrebbe causare un surriscaldamento, dunque l'esercizio fisico durante l'uso di queste cuffie è sconsigliato a causa dell'aumento del rischio di sudorazione. D'altra parte, questo non dovrebbe essere un problema per il gioco occasionale.

Questo paio di cuffie over-ear sembra essere abbastanza robusto e ben fatto. I padiglioni auricolari delle cuffie sono robusti e sembrano ben costruiti, quindi non dovrete preoccuparvi di romperli in caso di caduta accidentale. Approfitta ora dello sconto del 28% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

