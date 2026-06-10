Assicurazione di viaggio gratuita valida ovunque con TF Mastercard Gold

Per chi sta pianificando una vacanza all'estero quest'estate, segnaliamo che è possibile beneficiare di un'assicurazione di viaggio gratuita valida in tutto il mondo scegliendo TF Mastercard Gold, la carta di credito della banca online svedese TF Bank. E, aggiungiamo, non si tratta dell'unico vantaggio offerto da questa carta.

Restando in ambito viaggi, infatti, è possibile contare anche sull'assenza di costi aggiuntivi legati all'utilizzo della carta quando ci si trova fuori dall'Italia, oltre alle zero commissioni sul cambio valuta, per un risparmio significativo in quei Paesi dove è in vigore una moneta diversa dall'euro. In più, come ciliegina finale sulla torta, TF Mastercard Gold è una carta di credito a canone zero.

Come funziona l'assicurazione di viaggio inclusa con la carta di credito di TF Bank

L'assicurazione di viaggio inclusa senza costi aggiuntivi tra i servizi della carta di credito di TF Bank offre la copertura per malattie e infortuni, insieme al rimborso per l'eventuale annullammento della vacanza e lo smarrimento dei bagagli. La condizione indispensabile per usufruire dell'assicurazione offerta dall'operatore AmTrust è il pagamento di almeno il 50% della vacanza con la carta TF Mastercard Gold.

Si tratta a tutti gli effetti di un unicum se pensiamo alle proposte delle altre carte di credito oggi disponibili sul mercato. Se poi a ciò aggiungiamo anche l'assenza di commissioni relative al cambio valuta e i zero costi extra per l'utilizzo della stessa carta all'estero, ecco che ci troviamo di fronte a uno strumento di pagamento ideale per tutte quelle persone che amano viaggiare, in particolare fuori dall'Italia e dalla stessa Unione europea.

Per richiedere la carta TF Mastercard Gold è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata della banca online svedese, raggiungibile tramite il link che segue, e compilare l'apposito modulo online.

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