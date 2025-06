Assicurazione My Baby: ecco la polizza per le neo mamme di UniSalute

L'assicurazione My Baby è la polizza pensata per le neo mamme di UniSalute, la prima assicurazione sanitaria per numero di clienti (sono più di dieci milioni, ndr). Si tratta di un prodotto assicurativo che include servizi a distanza, pagamento delle spese pre e post ricovero, consulti pediatrici e supporto psicologico.

My Babe è acquistabile insieme a una soluzione assicurativa di base UniSalute. La più economica è Essential: il prezzo di My Babe + Essential parte da 18,30 euro al mese, oppure 219,60 euro in un anno. Per una copertura ancora più completa vi sono le soluzioni Plus ed Extra, a partire rispettivamente da 31,60 euro e 36,70 euro al mese.

Cosa comprende l'assicurazione My Babe di UniSalute

Con la soluzione My Babe firmata UniSalute sono comprese la chat e la televisita del pediatra per un numero illimitato di volte, due teleconsulti medici all'anno, fino a 2.000 euro di spese pre e post ricovero entro 120 giorni prima e dopo il ricovero del neonato, il pagamento di una visita specialistica nell'arco di un anno, fino a 200 euro di trattamenti fisioterapici, due sedute dallo psicologo e accesso illimitato alle sedute successive a prezzi agevolati, in aggiunta a 24 esami e visite a tariffe agevolate all'anno.

In base poi alla soluzione assicurativa base scelta tra Essential, Plus ed Extra, ci si può avvalere di ulteriori coperture:

Prestazioni post-ricovero

500 euro all'anno con Essential

1.000 euro all'anno con Plus

2.000 euro all'anno con Extra

Prevenzione

pacchetto di esami ematochimici una volta all'anno con Essential

pacchetto comprensivo di visita specialistica e accertamento diagnostico una volta all'anno con Plus

pacchetto comprensivo di visita specialistica e accertamento diagnostico tre volte all'anno con Extra

Visite specialistiche

non incluse nel piano Essential

una volta all'anno con il piano Plus

tre volte all'anno con il piano Extra

Per maggiori informazioni consultate la pagina dedicata di UniSalute, raggiungibile tramite il link qui sotto.

