Assicurazione medica in viaggio: ecco perché dovresti scegliere Hype

Ogni avventura, che sia un weekend a Parigi o un viaggio zaino in spalla in Sud America, comporta un pizzico di incertezza. E quella incertezza spesso viene con un sottile retrogusto di ansia. La soluzione? HYPE Premium, in cui è inclusa l’assicurazione medica.

Questa carta conto non solo ti offre un bonus di benvenuto di 25 euro, ma anche una serie di servizi che semplificheranno la tua vita finanziaria in modo sorprendente. Tutto questo senza pagare troppe spese, grazie al suo costo mensile davvero competitivo.

HYPE Premium: la tua assicurazione medica in viaggio sempre a portata di mano

HYPE Premium trasforma la gestione del tuo denaro in qualcosa di semplice e senza stress. Potrai effettuare pagamenti e prelievi gratuiti ovunque tu sia, dall'Italia all'altro capo del mondo.

Ma il vero punto di forza è la carta di debito World Elite Mastercard inclusa. Questa ti apre le porte a una vasta gamma di servizi assicurativi. In caso di assistenza per problemi medici, acquisti complicati o imprevisti vari, puoi contare sull’assistenza prioritaria via telefono, chat e persino WhatsApp. Insomma, aiuto garantito ovunque tu sia.

Per aprire il conto HYPE Premium, devi andare alla pagina ufficiale, inserire le tue informazioni personali e usare il codice promo CIAOHYPER per ottenere subito il tuo bonus di 25 euro. Tutto questo per solo 9,90 euro al mese.

Se sogni di viaggiare con la tranquillità di essere sempre coperto da un'assicurazione medica, HYPE Premium è la scelta giusta. Risparmi, gestisci il tuo denaro in modo intuitivo e godi di servizi esclusivi, tutto in un unico conto. Le promozioni non durano per sempre, quindi agisci ora e goditi i tutti i vantaggi.





