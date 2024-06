Assicurazione inclusa su viaggi, spese mediche, shopping e altro con HYPE Premium

Non ci sono limiti ai vantaggi di HYPE Premium. Se viaggi spesso oppure ami lo shopping selvaggio, la carta conto potrebbe essere la tua ancora di salvezza. Per quale motivo? L’assicurazione inclusa su viaggi, spese mediche e shopping.

Assicurazione inclusa con HYPE Premium: la soluzione migliore per i globetrotter

HYPE Premium va oltre la semplice carta di debito. Ti consente di prelevare denaro gratis in Italia e all’estero, di pagare senza costi di cambio valuta, di avere una carta virtuale con IBAN. Tutto questo senza dimenticare che basta inserire il codice promo CIAOHYPER durante la registrazione per ottenere un bonus di 25 euro.

Il fiore all’occhiello di HYPE Premium è l’assicurazione all inclusive. Pagando soltanto 9,90 euro al mese, tutte le spese mediche in viaggio sono coperte. Inoltre, ottieni il rimborso per lo smarrimento del bagaglio e la compensazione per l’eventuale ritardo del volo. È praticamente una mini polizza assicurativa nella tua tasca.

Per non parlare del fast track gratuito negli aeroporti principali di Milano Linate, Roma Fiumicino, Venezia, Torino, Napoli, Catania e Olbia. Non solo, grazie a HYPE Premium puoi accedere a oltre 1.100 lounge aeroportuali nel mondo.

La registrazione richiede meno di cinque minuti. Devi accedere al sito ufficiale di HYPE, inserire i tuoi dati e il conto è attivo. Ogni acquisto tramite il link affiliato potrebbe farti guadagnare una commissione.

HYPE Premium è una carta conto che va ben oltre le semplici funzioni di pagamento e prelievo. Con la sua assicurazione inclusa, copre tantissimi aspetti della vita quotidiana e dei viaggi, rendendo ogni esperienza un po’ più serena.





Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per dettagli e condizioni, vai su http://www.hype.it/trasparenza e consulta i fogli informativi