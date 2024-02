Assicurazione casa: 3 mesi a 1€ e poi prezzo scontato con UnipolSai

La soluzione giusta per proteggere la casa e la propria famiglia è rappresentata dall'attivazione di una polizza casa che può garantire una protezione multi-livello, con caratteristiche si adattano alle esigenze del singolo utente.

Il punto di riferimento del settore delle polizze casa è UnipolSai che mette a disposizione un'assicurazione flessibile e personalizzabile. Per tutti i nuovi clienti, inoltre, è possibile attivare la polizza con una promozione da non perdere.

Per i primi 3 mesi, infatti, è sufficiente appena 1 euro per attivare la polizza. Successivamente è previsto uno sconto del 15% sul premio. Per verificare costi e garanzie incluse è sufficiente visitare il sito UnipolSai e completare una breve procedura per ottenere un preventivo gratuito.

Polizza casa con UnipolSai: assicurazione completa a un ottimo prezzo

La polizza di UnipolSai garantisce un'assicurazione multi-livello andando a:

assicurare la casa e il contenuto per i danni legati a incendio, scoppio, fumo e perdite d'acqua

per i danni legati a incendio, scoppio, fumo e perdite d'acqua coprire i danni causati dal furto , sia per gli oggetti rubati che per i danni registrati dall'immobile

, sia per gli oggetti rubati che per i danni registrati dall'immobile garantire un'assicurazione per i danni a terzi commessi, sia in casa che fuori, dal contraente, dalla sua famiglia e dagli animali domestici

Si tratta, quindi, di una polizza pensata per coprire diverse tipologie di rischio, proteggendo l'utente e la sua famiglia dalle conseguenze economiche di vari sinistri. Ci sono, inoltre, ulteriori vantaggi da considerare.

La proposta di UnipolSai è ancora più conveniente se si va a considerare la promozione disponibile per i nuovi clienti. Per i primi 3 mesi, infatti, la polizza costa appena 1 euro. Successivamente, invece, c'è uno sconto del 15% sul premio.

Per accedere subito alla promozione basta cliccare sul box qui di sotto e completare una breve procedura necessaria per il calcolo del preventivo della polizza. Successivamente, aggiunte le garanzie richieste, sarà possibile procedere con l'attivazione online.

