Assicurazione auto online affidabile a un prezzo ultra-concorrenziale con Prima

Le assicurazioni auto online sono spesso bistrattate dagli automobilisti, che mostrano tutta la loro diffidenza di fronte a prezzi di RC Auto letteralmente stracciati rispetto ai preventivi offerti dalle compagnie assicurative tradizionali. Poi però ci sono gli utenti consapevoli, che hanno già provato il servizio, verificando che non solo è possibile fidarsi, ma si possono risparmiare anche un mucchio di soldi.

In Italia il punto di riferimento nel settore assicurativo online è Prima Assicurazioni, tech company fondata a Milano nel 2015 che opera nella vendita di polizze per auto, moto, furgoni, famiglia, casa e infortuni. Attualmente è in corso una nuova promozione, che consente ai nuovi clienti di sottoscrivere una nuova RC Auto a partire da 131 euro all'anno.

Come richiedere un preventivo RC Auto con Prima Assicurazioni

Per richiedere un preventivo RC Auto con Prima, occorre prima di tutto collegarsi alla pagina dedicata alla nuova promozione, dove è disponibile il modulo desiderato. Il passaggio successivo richiede l'inserimento del numero della targa del veicolo da assicurare, per poi premere sul pulsante Preventivo.

Nella nuova schermata che compare, inserire di nuovo il numero di targa e la data di nascita del proprietario, quindi fare clic sul bottone Procedi. Dopo pochi secondi si aprirà una nuova schermata, nella quale occorrerà inserire i propri dati: professione, stato civile, anno patente, indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e numero di cellulare. Inseriti anche questi dati, sotto l'intestazione Consulta l'informativa Privacy aggiungere un segno di spunta accanto a Dichiaro di aver letto l'Informativa Privacy, dopodiché premere sul tasto Mostrami il prezzo.

Il calcolo del preventivo con Prima Assicurazioni è gratuito e senza impegno.

