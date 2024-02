Assicurazione auto online a partire da 131 euro: richiedi un preventivo gratuito con Prima

Sempre più automobilisti italiani scelgono di affidarsi alle compagnie assicurative online per risparmiare sul premio dell'assicurazione della loro auto. Il più delle volte però si commette l'errore di scegliere una compagnia semisconosciuta, che oltre al prezzo ultra-concorrenziale non offre nient'altro, se sono spiacevoli situazioni.

In Italia il punto di riferimento delle compagnie di assicurazione online delle auto è Prima Assicurazioni, agenzia assicurativa specializzata nella vendita di polizze auto, moto e furgoni fondata nel 2014 a Milano. Grazie all'ultima promozione in corso, è possibile assicurare il proprio veicolo a partire da 131 euro l'anno.

Come richiedere un preventivo RC auto online con Prima Assicurazioni

Per richiedere un preventivo RC auto con Prima Assicurazioni collegati a questa pagina del sito ufficiale, dopodiché inserisci il numero di targa dell'automobile che intendi assicurare e premi sul pulsante Preventivo.

Attendi pochi secondi, quindi si aprirà una nuova pagina dove dovrai inserire la tua data di nascita. Una volta fatto, fai clic sul tasto Procedi per continuare.

Nella nuova schermata che compare seleziona il tipo di professione che svolgi, lo stato civile, l'anno in cui hai conseguito la patente, l'indirizzo di residenza, il tuo indirizzo e-mail e il numero di cellulare (Prima Assicurazioni specifica che non usa il numero di cellulare per contattare gli utenti che stanno richiedendo un preventivo).

L'ultimo passaggio prevede l'accettazione dell'informativa della privacy aggiungendo un segno di spunta accanto alla voce Dichiaro di aver letto l'Informativa Privacy. Infine, premi sul bottone Mostrami il prezzo per ottenere un preventivo gratuito e senza impegno, con la possibilità di rateizzare l'importo del premio RC auto in dodici mesi a interessi zero.

