Assicurazione a rate, senza finanziamento: attivarla è facile, ecco come

Pagare l'assicurazione auto a rate è possibile, senza finanziamento e senza dover ricorrere a trucchi particolari. Basta scegliere Prima Assicurazioni, compagnia sempre più punto di riferimento del mercato assicurativo italiano. Dopo aver calcolato un preventivo, tramite il sito ufficiale di Prima Assicurazioni, e aver verificato il costo della copertura RC (con la possibilità di aggiungere garanzie accessorie) è possibile scegliere se pagare l'assicurazione in un'unica soluzione oppure se pagarla in 12 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi.

Per verificare le condizioni della polizza con Prima basta seguire il link qui di sotto.

Assicurazione a rate: ecco come fare con Prima

Prima Assicurazioni è un vero e proprio punto di riferimento per il mercato assicurativo italiano, grazie a polizze convenienti e personalizzazioni. Con la compagnia è possibile accedere alla copertura RC, obbligatoria per circolare, a partire da 141 euro (per verificare i costi per il proprio caso bisogna calcolare un preventivo) ed è anche possibile personalizzare la polizza con l'aggiunta di garanzie accessorie.

Con Prima Assicurazioni, inoltre, è possibile pagare l'assicurazione a rate. Tutti i clienti della compagnia possono optare per quest'opzione in fase di attivazione di una nuova polizza. L'importo del premio annuale viene suddiviso in 12 rate mensili (la prima viene addebitata subito). Il pagamento delle rate avviene con carta di credito oppure con il proprio account PayPal. C'è la massima libertà per l'utente che può scegliere il sistema di pagamento preferito per pagare l'assicurazione a rate senza finanziamento.

Per calcolare un preventivo gratuito e senza impegno con Prima Assicurazioni è possibile seguire il link qui di sotto. Per velocizzare la procedura basta inserire il numero di targa del veicolo da assicurare. La compagnia propone anche polizze per moto, motoveicoli e autocarri.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.