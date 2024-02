Assicura la tua casa da danni imprevisti a 1€ per 3 mesi + sconto del 15% dopo

Che la casa sia il luogo più sicuro al mondo è un falso mito da sfatare. Da tempo, ormai, è risaputo che lavorare dentro casa comporti rischi maggiori rispetto a quelli presenti in ufficio. Si pensi agli ultimi dati relativi al 2022: oltre 2 milioni di incidenti, con le cadute al primo posto. I posti più pericolosi? Soggiorno, camera da letto e cucina.

Ma c'è anche un altro rischio: quello dei danni imprevisti, come perdite di acqua, scoppio, fumo e incendio. A cui si aggiungono poi i furti e i danni arrecati a terzi dai componenti della famiglia e dai propri animali. L'ultima promozione di UnipolSai consente a chiunque di ottenere un'assicurazione per la casa da tutto questo: per il periodo promozionale l'assicurazione è in offerta a 1 euro per 3 mesi, poi è possibile beneficiare del 15% di sconto.

Assicurazione per la casa: come calcolare il preventivo e beneficiare della promozione UnipolSai

Per assicurare la propria casa da danni imprevisti e furti con UnipolSai, beneficiando così dell'offerta di 1 euro per 3 mesi (più lo sconto del 15% in seguito), occorre per prima cosa selezionare il tipo di abitazione. Si può scegliere tra appartamento, villa singola, villa a schiera, oppure abitazione con pannelli fotovoltaici o in legno o in bioedilizia. In alternativa, nella lista di opzioni disponibili è presente anche l'assicurazione sul mutuo.

Nella nuova schermata che compara occorre inserire il proprio indirizzo completo, incluso il numero civico. Fatto questo, bisogna selezionare una delle opzioni a scelta tra È una casa di mia proprietà, Vivo abitualmente in questa casa, Sono residente in questa casa (le altre tre opzioni sono È la casa in cui vivo in affitto, Vivo saltuariamente in questa casa, Ho la residenza altrove).

Per concludere, inserire codice fiscale, e-mail e numero di cellulare, per poi cliccare su Calcola Preventivo.

Il calcolo del preventivo per la nuova promozione UnipolSai richiede meno di due minuti: se scegli di sottoscrivere la promozione, paghi 1 euro per i primi 3 mesi, in seguito ottieni uno sconto del 15%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.