Assassin's Creed Valhalla per PS5 a 29,98€ grazie al 40% di sconto su Amazon

Immergiti nell'epoca vichinga con il videogioco "Assassin's Creed Valhalla". Questo titolo offre un'esperienza di gioco straordinaria, consentendoti di scrivere la tua storia nel contesto di una trama avvincente. Le avanzate meccaniche RPG ti permettono di plasmare e far evolvere il tuo personaggio a seconda di quelle che sono le tue preferenze, influenzando così il mondo che ti circonda.

Il combattimento in "Assassin's Creed Valhalla" è viscerale e spietato, offrendoti l'opportunità rivivere l'audace stile di combattimento dei vichinghi mentre affronti le sfide e le battaglie che si presentano nel corso della tua avventura.

Esplora un vasto mondo aperto che si estende dai fiordi misteriosi della Norvegia agli incantevoli, ma minacciosi, regni d'Inghilterra e oltre. Vivi la vita dei vichinghi in ogni dettaglio, partecipando a attività come la pesca, la caccia, competizioni di bevute e molto altro ancora.

Guida razzie leggendarie contro le truppe e le fortezze sassoni in un'Inghilterra ricca di storia. Comanda il tuo clan in audaci attacchi dalla tua nave, saccheggia i territori nemici e distribuisci le ricchezze ottenute per il bene della tua gente. "Assassin's Creed Valhalla" offre un'esperienza di gioco completa e coinvolgente, trasportandoti nel cuore dell'era vichinga con una trama avvincente e un gameplay ricco di azione in pieno stile Ubisoft e nel pieno stile della saga di Assassin's Creed.

Oggi, Amazon, propone un mega sconto del 40% su Assassin's Creed Valhalla per un costo finale di 29,98€. Approfittane subito e vivi l'epopea di Eivor!