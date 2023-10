Assassin's Creed Mirage: PREZZO CLAMOROSO con il Codice Sconto

Assassin's Creed Mirage, l'ultimo capitolo della popolare serie di videogiochi d'azione stealth di Ubisoft, è ora disponibile in offerta su eBay. Grazie al codice sconto "PASSIONI23", è possibile acquistare il gioco a soli 39,94€. Si tratta del nuovo titolo della serie che, nato concettualmente come DLC di Assassin's Creed Valhalla è stato trasformato in un capitolo a parte che rappresenta un ritorno alle origini per tutta l'intera saga.

Il codice sconto di eBay fa crollare il prezzo di Assassin's Creed Mirage

Assassin's Creed Mirage è ambientato in un futuro distopico in cui la realtà virtuale è diventata la nuova normalità. Il giocatore veste i panni di Basim, personaggio che abbiamo già conosciuto, per l'appunto, in Assassin's Creed Valhalla, un ladro di strada che si ritrova coinvolto in una pericolosa guerra tra assassini e templari nella fantastica Baghdad. Il gioco è un'esperienza di combattimento in terza persona in cui il giocatore deve utilizzare le sue abilità di parkour e stealth per superare gli ostacoli e sconfiggere i nemici. Insomma, il più classico degli Assassin's Creed!

Il gioco è stato acclamato dalla critica per la sua grafica, il gameplay e la storia. Per approfittare dell'offerta, è necessario scrivere nella barra dedicata il codice "PASSIONE23" e avrete a disposizione il gioco a prezzo scontato. Assassin's Creed Mirage è un gioco imperdibile per i fan della serie e per chi è alla ricerca di un nuovo titolo action da giocare. Con l'offerta di eBay, è possibile acquistare il gioco a un prezzo molto conveniente, rendendolo un'occasione da non perdere.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Su eBay è acquistabile tramite l'applicazione del codice sconto "PASSIONI23" il nuovo titolo di Ubisoft Assassin's Creed Mirage ad un prezzo più che vantaggioso: 39,94€.

