Assassin's Creed Mirage: A MENO DI 50€ con il codice sconto su eBay

Assassin's Creed Mirage è il prossimo titolo della saga di Assassin's Creed, in uscita il prossimo 5 ottobre. Si tratta di un caso più unico che raro nell'industria videoludica, questo gioco è stato anticipato quando, di solito, la prassi prevede di rinviare i titoli per mesi e mesi. La prima uscita era prevista per il 12 ottobre ma con l'anticipo di una settimana, Ubisoft ha creato ancora più hype in tutti gli appassionati. Si tratta di una saga storica... in tutti i sensi e in particolar modo in questo capitolo si ritornerà agli albori della serie. eBay propone un codice sconto "SETTEMBRE2023" con cui andrete ad acquistare Assassin's Creed Mirage a soli 48,77€, abbattuto, dunque, il muro dei 50€.

eBay prepara un codice sconto per Assassin's Creed Mirage!

In Assassin's Creed Mirage andremo a vestire i panni di un personaggi, membro ovviamente della setta degli assassini che, chi ha giocato anche Assassin's Creed Valhalla riconoscerà. Si tratta di Basim, un NPC che incontreremo durante l'avventura di Eivor. Verremo catapultati a Baghdad, dove tutto è iniziato, sia all'interno del gioco e della saga con i primissimi capitoli, in particolar modo il primo con protagonista Altair, sia per quel che riguarda la storia reale della setta degli assassini.

Il gioco punta ad un ritorno alle origini, un gameplay action e stealth senza elementi da gioco di ruolo, livelli o parametri che, invece, saranno presenti in altri titoli del brand che usciranno nei prossimi mesi. In particolar modo, dunque, Mirage si rivolge a quell'utenza che ha voglia di un ritorno a quelli che sono gli albori di una saga indimenticabile e che ha cambiato l'industria.

Assassin's Creed Mirage è dunque in sconto su eBay tramite l'applicazione del codice sconto "SETTEMBRE2023" che sarà possibile inserire in fase di pagamento e che vi permetterà di acquistare il gioco a 48,77€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.