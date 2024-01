Assapora il caffè con gusto con la macchina De'Longhi Perfetto Magnifica al 40% DI SCONTO

De'Longhi è un'azienda italiana con una lunga storia e una lunga tradizione nel campo dell'elettronica domestica di consumo. Oggi, su Amazon, la macchina per il caffè De'Longhi della linea Perfetto Magnifica è in super sconto del 40% per un costo finale di 299€.

40% di sconto per la macchina del caffè De'Longhi Perfetto Magnifica

La tua imprescindibile e quotidiana pausa caffè diventa un'esperienza altamente personalizzata con la Magnifica S, una macchina per caffè che offre una versatilità senza pari. Con la possibilità di scegliere tra un caffè corto o lungo e un aroma forte o leggero, questa macchina si adatta perfettamente ai tuoi gusti unici. Che tu preferisca chicchi di caffè freschi o polvere di caffè, la Magnifica S ti offre l'opzione di preparare il tuo espresso come desideri, con la sola pressione di un tasto.

Il Cappuccino System aggiunge un tocco di maestria, consentendoti di miscelare manualmente vapore e latte per ottenere la densità ottimale della schiuma per il tuo cappuccino o latte preferito. Il macinacaffè integrato, regolabile fino a 13 livelli di macinatura, macina i chicchi al momento.

La semplicità è alla base della Magnifica S, con una manopola che ti permette di selezionare l'intensità dell'aroma e tasti dedicati per uno o due caffè, lungo o corto. Il cappuccinatore si attiva con facilità, offrendoti una gamma completa di opzioni.

Il serbatoio removibile da 1,8L con indicatore del livello dell'acqua e il contenitore di caffè in grani da 250g con coperchio salva aroma assicurano una praticità senza pari. La pulizia è altrettanto semplice, grazie alla griglia della vaschetta raccogli gocce lavabile in lavastoviglie.

Amazon, oggi, applica un mega sconto del 40% sulla macchina per caffè De'Longhi vendendola al prezzo totale di 299€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.