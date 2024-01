Affronta le pulizie di casa in modo diverso, da oggi non sarà più una lunga e noiosa incombenza grazie all'aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60 che trovi su Amazon ad un prezzo scontatissimo.

Non solo lo paghi decisamente meno rispetto al suo attuale costo di mercato ma, grazie al servizio Cofidis, puoi anche decidere di dilazionare la spesa e pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

Aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60, per pulizie veloci e efficaci!

L'aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 6.60 è dotato di tecnologia ciclonica, motore da 100 W, velocità automatiche ECO e SURFACE e modalità Turbo. Grazie a queste caratteristiche cattura la polvere in una sola passata, per pulire ovunque senza problemi.

Progettato per raggiungere ogni centimetro della tua abitazione, dal pavimento al soffitto, e persino gli angoli più difficili grazie all’aspirabriciole rimovibile. La spazzola motorizzata con rullo rimovibile è sottile solo 2 cm per passare anche sotto i mobili più bassi; dotata di illuminazione con luci LED per una migliore visibilità e una pulizia più facile.

Questo aspirapolvere è super leggero e maneggevole, pesa solo 2,4 kg per un'esperienza di pulizia in totale comfort e praticità. Con la posizione Stop&Go non avrai più bisogno di posizionare la tua scopa elettrica sul pavimento quando usi l'aspirabriciole: il tubo e la spazzola restano in piedi da soli.

La batteria agli ioni di litio rimovibile da 18 V ad alte prestazioni è stata progettata per offrire un'autonomia a lunga durata (fino a 45 minuti). Inoltre nella confezione ricevi anche una serie di accessori dedicati. Include una mini-spazzola elettrica per rimuovere a fondo i peli degli animali e lo sporco più resistente, una spazzola per pulire letti e divani in profondità, una bocchetta lancia piatta per fessure e angoli nascosti, due spazzole per pulire le superfici senza graffiarle e una base di ricarica a muro.

Prendilo ora su Amazon!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.