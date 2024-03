Aspirapolvere senza fili MULTIFUNZIONALE in SVENDITA su Amazon

Pulire casa sarà un gioco da ragazzi con l'Aspirapolvere Senza Fili Laresar, oggi disponibile su Amazon a soli 169 euro con uno sconto del 15%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile anche effettuare il pagamento in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, corri a fare il tuo ordine il prima possibile!

Aspirapolvere Senza Fili Laresar: funzionalità e modalità di utilizzo

L'Aspirapolvere Senza Fili Laresar è dotato di un motore ad alte prestazioni da 450W con una potenza di aspirazione fino a 38kpa e 3 velocità tra cui scegliere.

Si tratta del primo aspirapolvere cordless con una funzione di memoria della velocità che elimina la necessità di ripetere le impostazioni e una tavoletta di aromaterapia incorporata che riempie ogni stanza con un leggero profumo, rendendolo ideale per le famiglie che possiedono animali domestici.

Ha un aspetto unico che la distingue dagli aspirapolvere tradizionali, con manici doppi e un design ergonomico che la rende facile da gestire in diversi scenari di pulizia. La parte posteriore di questo scopa elettrica è progettata con una scanalatura unica, per cui quando le pulizie vengono interrotte, è possibile appoggiare l'aspirapolvere in modo sicuro su tavoli, sedie, divani e altri mobili, liberando le mani.

Il dispositivo è dotato di una combinazione di grandi spazzole per pavimenti della Serie 5 e di rulli di spazzole a forma di V, oltre a luci LED luminose progettate per illuminare le aree buie per pulire in profondità i capelli e le particelle dai pavimenti o dai tappeti, ed è dotato di uno speciale design da bordo a bordo che raccoglie in modo efficace lo sporco e la polvere dagli angoli.

