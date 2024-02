Aspirapolvere senza fili MULTIFUNZIONALE a 570€ IN MENO: offerta ASSURDA!

Cerchi un ottimo alleato per le pulizie di casa? Abbiamo quello che fa per te! È l'Aspirapolvere Senza Fili YISORA, al momento disponibile su Amazon a soli 129 euro con uno sconto pazzesco dell'81%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 570 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Uno sconto così speciale non si era mai visto, approfittane il prima possibile!

Aspirapolvere Senza Fili YISORA: tutte le funzionalità e le modalità di utilizzo

L'Aspirapolvere Senza Fili YISORA è un assistente domestico perfetto per rendere casa impeccabile in ogni angolo.

Il dispositivo adotta un motore brushless avanzato da 300 W che genera una potenza di aspirazione forte di 30000 Pa in modalità MAX. Con la batteria integrata a 6 celle da 2600 mAh, fornisce fino a 55 minuti di autonomia per una pulizia profonda in modalità standard. È possibile scegliere tra 2 modalità di aspirazione, molto adatte a diverse occasioni.

Il display LED intelligente di questo aspirapolvere portatile senza fili offre una visione chiara dello stato della batteria e della modalità di aspirazione, ti aiuta a monitorare meglio lo stato dell'aspirapolvere portatile senza fili, per controllare la carica della batteria in tempo reale , permettendoti di avere sempre il controllo.

È dotato di un rullo antigroviglio a forma di V che può sollevare lo sporco intrappolato e i peli di animali domestici da tappeti e pavimenti. Inoltre l'aspirapolvere senza filo può essere ruotato di 90°/165°, senza angoli morti sotto i mobili e i letti, mentre i 4 LED integrati illuminano gli angoli bui.

Per finire, il prodotto viene fornito con una spazzola per la polvere, uno strumento lungo e un tubo telescopico che può essere facilmente convertito in un aspirapolvere portatile senza fili per lavorare su letto, divano, tavolo, auto, camper e luoghi difficili da raggiungere come il soffitto.

Oggi l'Aspirapolvere Senza Fili YISORA è disponibile su Amazon a soli 129 euro con uno sconto pazzesco dell'81%. Corri a fare il tuo ordine per risparmiare 570 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.