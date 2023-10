Aspirapolvere senza fili 6 in 1 da 2200 mAh: risparmia oltre 500 euro su Amazon

L'aspirapolvere senza fili di YISORA offre una vasta gamma di funzionalità che lo rendono un alleato potente e versatile contro lo sporco a casa o in ufficio. Oggi soprattutto, la si può trovare su Amazon a soli 99,99€ invece di 599,99€!

E' dotata di diverse modalità di pulizia: sono circa 6 infatti le funzionalità che permetteranno di aspirare pavimenti duri, moquette e persino peli di animali domestici con facilità e precisione. Con una batteria da 2200 mAh, questo aspirapolvere offre una potenza costante per un'efficace pulizia. L'autonomia della batteria permette sessioni di pulizia prolungate che ti permetteranno di tenerla sempre in funzione per tutto il tempo necessario.

Il design ultraleggero di questo aspirapolvere lo rende facile da manovrare e da usare in diversi ambienti. È particolarmente utile per raggiungere angoli difficili e spazi ristretti.

Quindi non importa se la si usa su pavimenti duri o moquette, persino i peli di animali domestici non avranno scampo. Tutto questo è dovuto anche ad un sistema di filtrazione avanzato che cattura efficacemente polvere, peli e allergeni, offrendo un'aria più pulita in casa e migliorando la qualità dell'ambiente. Il vuoto è dotato di accessori facilmente rimovibili e lavabili, rendendo la manutenzione semplice e garantendo un'efficienza duratura nel tempo.

Approfitta ora dello sconto eccezionale dell'83% e risparmia oltre 500 euro. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

