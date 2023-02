Aspirapolvere robot iRobot Roomba 692 si trova ad un prezzo imperdibile su Amazon

Gli sconti sull'iRobot Roomba 692 sono stati piuttosto costanti negli ultimi tempi. Forse non è l'opzione più all'avanguardia, ma questo aspirapolvere robot fa comunque un ottimo lavoro per mantenere la casa pulita. Perché i robot aspirapolvere Roomba continuano ad andare a ruba? Perché riescono a pulire con successo e con costanza. Acquistalo su Amazon a soli 199,99€ invece di 299,99€.

Il Roomba 692 potrebbe non disporre di tecnologie di navigazione all'avanguardia come il rilevamento della luce e il raggio d'azione (lidar), ma compensa questa mancanza utilizzando una serie di altri sensori per aggirare facilmente ostacoli come pareti e mobili grazie alla tecnologia di navigazione adattiva. Di conseguenza, Roomba 692 è in grado di pulire gli ambienti in modo più efficace rispetto ai modelli precedenti, che si basavano solo sulla navigazione con urti e spostamenti.

Roomba 692 è in grado di rimuovere rapidamente ed efficacemente sporco e detriti dai pavimenti duri grazie alla spazzola laterale e alla potente capacità di aspirazione. La moquette è la superficie più difficile per i robot aspirapolvere perché lo sporco può facilmente depositarsi in profondità nelle fibre. La tecnologia di pulizia a 3 fasi di Roomba 692, che si basa su due spazzole multisuperficie nella parte inferiore per allentare il materiale sepolto in profondità dalla moquette e che viene successivamente raccolto con la sua potenza di aspirazione, consente di risolvere questo problema. La testina di pulizia a regolazione automatica cambia automaticamente l'altezza per eliminare spazi vuoti e divisori quando si passa dalle superfici dure ai tappeti.

Il prezzo costantemente basso rende iRobot Roomba 692 un ottimo acquisto in qualsiasi periodo dell'anno. Indipendentemente dal risultato, il Roomba 692 è un'opzione fantastica per chiunque voglia acquistare un aspirapolvere robot per la prima volta, grazie al suo prezzo accessibile e alle sue elevate prestazioni. Approfitta ora dello sconto del 33% e acquistalo su Amazon; se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

